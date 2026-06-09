オリックスの左腕曽谷龍平投手が、チームの先輩、九里亜蓮投手の助言で好投を続けている。「マインド面が変わりました。試合中に余裕を持って投げることができるようになったんです」。曽谷が笑顔でマウンドでの心境の変化を明かした。曽谷は、奈良県斑鳩町出身。明桜高（秋田）、白鴎大から2022年ドラフト1位でオリックスに入団。1年目から6試合に先発登板し初勝利を挙げ、2年目は打線の援護を欠きながらも7勝11敗、防御率2