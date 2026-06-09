習近平国家主席が7年ぶりの訪朝そのねらいは 6月8日から9日にかけて北朝鮮を訪問している中国の習近平国家主席。北朝鮮の金正恩総書記の招待によるもので、習主席の訪朝は2019年6月以来7年ぶり、国家主席に就任してから2回目となります。 【画像を見る】習主席の訪朝は7年ぶりこれまでの中朝首脳会談の開催間隔は 今回も「国賓」として訪問している習主席。出発に先立ち北朝鮮の労働新聞に「両国の関係がさらなる発展を