陶芸家の神山清子さん（ROOFdesignoffice撮影）滋賀県立陶芸の森（甲賀市）は13日から特別企画展「炎との対話から私の自然釉―神山清子展」を開く。神山さんは同県甲賀市信楽を中心に作られる信楽焼の女性陶芸家の草分け的存在だ。1936年長崎県に生まれ、10代で信楽の陶器会社に入社後、独立。信楽に築いた窯で作陶を続け2023年、87歳で死去した。展覧会の担当者は神山さんについて「女性への偏見が根強かった時代、独