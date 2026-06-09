長野雅が、1stイメージDVD『長野雅Elegance』（竹書房）を5月29日にリリース。持ち前のスタイルの良さを存分に活かし、本格的なグラビア活動がいよいよスタートした。 長野雅 ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 作中では、彼女の圧倒的な透明感と美少女ぶりが炸裂している。ボディラインがくっきりと出る大胆なポージングも、高い表現力で見事にこなし、グラビアンな魅力と