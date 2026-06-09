新渡戸稲造のラフカディオ・ハーンへの献辞が記された「武士道」（富山大付属図書館提供）明治時代の教育者、新渡戸稲造（1862〜1933年）がラフカディオ・ハーン（小泉八雲、1850〜1904年）に会ったことをうかがわせる講演記録が見つかった。接触が考えられる時期は、日本人の精神性を説いた「武士道」を著した後でハーンが「怪談」を出す前。新渡戸は武士道でハーンを「日本人の心の最も雄弁で忠実な解釈者」と絶賛しており、記