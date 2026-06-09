【北京＝吉永亜希子、ソウル＝藤原聖大】中国の習近平（シージンピン）国家主席は８日の中朝首脳会談で、北朝鮮の非核化に関する議論を避けた模様だ。核・ミサイル能力を高度化させる北朝鮮に、核保有を黙認したとの認識を与えかねないものだ。将来的に米朝対話が再開すれば、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が強気に出る懸念がある。習氏、米中交渉にらみ仲介役割習氏は８日午後、首脳会談に先立ち、平壌の金日成広