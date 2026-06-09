ペルーの大統領選挙は、7日の投票日から一夜明けた8日も開票が進められていますが、0.094ポイント差の大接戦となっていて、依然として勝敗が決まらない状況です。報告「投票から一夜明け、新聞は各社一面に取り上げています」ペルーの大統領選挙は、故フジモリ元大統領の長女ケイコ氏と左派のサンチェス氏による接戦が続いています。序盤はケイコ氏がリードしていましたが、日本時間9日午前5時現在、開票率94％でサンチェス氏が逆