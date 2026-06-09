本日6月9日（火）の『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』は、『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』との合体2時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『プラチナファミリー』では、森泉が京都・二条城近くの歴史ある屋敷を訪れる。江戸時代から13代にわたり小川家が守り継いできた建物で、かつて民家として日本で2番目の国宝に指定され、現在は重要文化財となっている貴重