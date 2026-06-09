『ブルーロック』（原作：金城宗幸・漫画：ノ村優介／講談社）が、「100年に1度」の“ブルーロックの日”（2026年6月9日）にスペシャルな発表を次々行っている。「ブルーロックの日」は、「26（ブルー）6（ロッ）9（ク）」の語呂合わせから制定されたもの。コミック、舞台、アニメ、実写映画、アプリゲームの垣根を超えた全11弾の企画が展開される。 【画像】『ブルーロック』ノ村優介の描