「カルヴェン（Carven）」 が、「サンローラン（SAINT LAURENT）」のウィメンズウェア・ヘッドデザイナーを務めていたカイ・ネッセルラート（Kai Nesselrath）をデザインディレクターに任命した。今年2月に退任したマーク・トーマス（Mark Thomas）の後任となる。【画像をもっと見る】カイ・ネッセルラートはドイツ系でローマ出身。ローマ美術アカデミー（Accademia di Belle Arti di Roma）で学び、セントラル・セント・マー