ヘアメイクアップアーティストのイガリシノブが手掛ける「フーミー（whomee）」がリブランディングする。第1弾アイテムとして、ベースメイク4品を8月21日に発売する。【画像をもっと見る】2018年2月に誕生したフーミーは、「もっとコスメに頼って欲しい」というイガリの願いのもと、高品質なプチプラコスメとして市場に参入。イエベ・ブルベのパーソナルカラーの概念に対し、自然な血色感をもたらす「ピンべ」や、眉用コンシー