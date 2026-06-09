7月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ（毎週水曜よる10時放送）「ファーストクライ 母子救命救急班」。本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。主演の比嘉愛未、産婦人科専攻医役の松島聡、コンシェルジュ役の前田敦子に続き、本作の舞台となる聖フィオナ病院で働く面々として、真矢ミキ、岡部たかし、山村紅葉、