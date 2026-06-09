本日6月9日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「パパママの心配事を解消SP」。オープニングで明石家さんまは「いくつになっても子どもって心配やからね。うちなんか40歳（の息子）と36歳（の娘）やけど、やっぱりいつまでも子どもやな」と父親の顔を見せる。最初のテーマ「我が子をついつい心配しすぎちゃう事」では、辻󠄀希美が息子に対して「高校に入った瞬間に遊び方が派手になった」と心配