6月14日（日）午後4時25分〜4時55分 日本テレビにて特別番組【「ありのままの幾田りら」海外ソロステージへの新たな一歩-Lilas, From Street to Dreams-】を放送（関東ローカル/放送後、TVerで1か月間の無料見逃し配信）。この番組を提供するCOACHのグローバルアンバサダーを務める、歌手の幾田りらに密着したドキュメンタリー番組だ。YOASOBIのボーカル・ikuraとしても活躍を見せる彼女が、シンガーソングライターとしてのソロ