日本製鉄（上）とUSスチールのロゴ（共同）【ニューヨーク共同】日本製鉄が2025年に買収した米鉄鋼大手USスチールの米東部ペンシルベニア州にあるモンバレー製鉄所に、今後3年間で最大25億ドル（約4千億円）を投資する計画であることが8日、分かった。買収完了前に示していた少なくとも10億ドルから投資額を大幅に積み増した。老朽化した設備を刷新し、自動車向けなど付加価値の高い鋼材を中心に生産を強化する。USスチールが