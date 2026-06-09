来週（2026年6月15日〜6月21日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年6月8日〜6月14日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では想いを向けられています』｜総合運｜★★★☆☆不安を感じることが多いのですが、その度に甘えさせてもらえる居場所みたいなものはあり