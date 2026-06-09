7月8日スタートの比嘉愛未主演ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の追加キャストとして、真矢ミキ、岡部たかし、山村紅葉、濱正悟の出演が決定。主人公の産婦人科医・光井明希（比嘉）と共に働く医療従事者役を演じる。【写真】前田敦子、『ファーストクライ』出演決定妊婦と向き合うコンシェルジュ役本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が