今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は、「パパママの心配事を解消SP」。網浜直子、ギャル曽根、潮田玲子、照英、関太（タイムマシーン3号）、瀬戸朝香、ダイアモンド☆ユカイ、高田紗千子（梅小鉢）、蝶野正洋、辻希美、鳥谷敬、中西茂樹（なすなかにし）、東原亜希が出演し、我が子に対する尽きない心配事を明かす。【写真】辻希美、息子のことが心配すぎて自宅に来た女友だちを“ガン見”すると告白オー