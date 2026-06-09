田中麗奈と古川雄大がダブル主演する7月2日スタートのドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）より、追加キャストとして、鈴木杏樹、池田鉄洋、星乃あんな、田中偉登、渋谷謙人、有澤樟太郎、日比美思、岐洲匠の出演が発表された。【写真】『親愛なる夫へ』田中麗奈、古川雄大、前田公輝、INI尾崎匠海らがクランクイン！本作は、行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する妻の“謎の死