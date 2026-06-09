タレントの時東ぁみが、9日までにInstagramを更新。タンクトップ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】時東ぁみ38歳、抜群プロポーション全開！“グラビア姿”にネット衝撃（9枚）2005年にデビューし、メガネをトレードマークにアイドルとして注目を集めた時東。グラビア、女優、タレントなど幅広く活動し防災士免許・上級救命技能の資格を取得している。そんな彼女が「2ヶ月ぶりの美容室へ」と投稿したの