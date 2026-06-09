プロ野球・東京ヤクルトスワローズの外野手・塩見泰隆が8日、自身のInstagramを更新し、かねてより“似ている”とうわさされていた元サッカー日本代表で、現在オーストラリアのAリーグ・メン・オークランドFCに所属する酒井宏樹と対面したことを報告。2ショットに「そっくり！」といった声が寄せられた。【写真】まるで双子“そっくり”お笑い芸人「激似コレクション」！塩見は「よく『似てる』とは言われていましたが、、 ご