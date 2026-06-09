黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第8話が8日に放送され、人気声優が登場し熱演を見せると、ネット上には「めちゃくちゃ良い話やん」「声の存在感がすごすぎる」「涙止まらない」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】日高のりこが人気声優の白鳥光留を演じる『銀河の一票』第8話場面カットあかり（野呂佳代）が茉莉（黒