麻雀プロリーグ「Mリーグ」のオフシーズン企画「Mトーナメント2026」（ABEMA）の予選F卓の試合が8日に生放送され、かつてセガサミーフェニックスの選手・監督だった近藤誠一（最高位戦日本プロ麻雀協会）が役満・四暗刻を和了り、トップ。TEAM RAIDEN／雷電・黒沢咲（日本プロ麻雀連盟）と共に通過を決めた。【写真】かっけー！大逆転勝利を決めた近藤誠一の最高位戦ポーズ予選F卓では、近藤、黒沢、U-NEXT Piratesの仲林圭