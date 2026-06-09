モデルの森泉が、８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演し、最近作っている料理を明かした。司会の黒柳徹子から「お料理は一切しない？ホントなの？」と聞かれ、「一切…あんまりしないかもしれない」と苦笑。「けど、なんと、最近、ちょっとするんですよ」と明かし、自身のＹｏｕＴｕｂｅに投稿した「唯一の料理動画」を紹介した。作ったのは「ビタミンショットドリンク」。かんきつ類などの