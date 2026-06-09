◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）武豊と連覇を狙うメイショウタバルは、全休日の８日、馬房でリラックスした姿を見せた。上籠助手は「状態はキープできている。（馬体は）去年より一段階アップしたかなという感じがある。前回くらいからドッシリして運動もできている」と成長を実感している。レジェンドは、テン乗りだったシックスペンスで安田記念を制覇。５７歳２か月２４日の史上最