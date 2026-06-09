学校や地域の評判が、ふと耳に入ってくることはありませんか？ その印象と、実際に通っている人の感覚が、ズレている場合もありますよね。今回は、筆者がママ友との会話の中で「噂だけで、決めつけられること」に複雑な思いを抱いたエピソードです。 子どもの話題から 久しぶりに会ったママ友と、何気ない世間話をしていたときのことです。子どもの近況や学校の話題になり、和やかに会話をしていました。 すると突