◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）Ｇ１馬５頭、合計１２勝を挙げる豪華メンバーがそろった第６７回宝塚記念（１４日、阪神）で、クロワデュノールが史上初の古馬Ｇ１春３冠に挑む。父キタサンブラックでも達成できなかった偉業。その難しさを、１７年に現場で取材したヤマタケ（山本武志）記者が「見た」でひもとく。クロワデュノールは強い。目の前で見た天皇賞。北村友が「ベストでは