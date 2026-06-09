今年の２歳戦も開幕週から様々な新種牡馬の産駒がデビューした。個人的に注目していたのは、現役時代に米ダートＧ１勝利のほか、２１年のケンタッキーダービーや２２年のドバイ・ワールドＣで２着に好走したホットロッドチャーリーだ。田中博調教師が「結構いい種馬という気がします」と評価して送り込んだ同産駒のウィンターブリーズは、６日の東京・芝１６００メートルで２着に好走して素質の片りんを見せた。そのレースは最