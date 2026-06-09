ブルージェイズは８日（日本時間９日）、ジャリエル・ロドリゲス投手（２９）を事実上の戦力外（ＤＦＡ）にした。右腕トーマス・ナンス（３５）が１５日間負傷者リストからアクティブロースターに復帰する。ロドリゲスはキューバ出身で２０２０年に中日入り。２０２２年には４５ホールドポイントで最優秀中継ぎ賞を受賞したが、翌年亡命し２０２４年にブルージェイズと５年総額３２００万ドルで契約を結んだ。同年は先発ローテ