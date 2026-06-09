『今度は異性愛』（松浦理英子 著）自分が独身である理由はよく知ってるけど、他人が独身である理由は何回聞いてもよくわからない。けれども本書の語り手である宮内祐子（定年した63歳で、ウェブでBL小説を書いたりしていた）が一人でいる理由は、そういうわたしにも伝わってくるものはあった。そこに相対的な「孤独」を混ぜてくる悲痛さはない。他人といることだけが人間の喜びかというとそうでもなくて、一人で考えていること