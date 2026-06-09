先月話題になったSNSアカウントといえば「内閣広報室試行アカウント」だろう。5月1日にXに開設され、当初は6月1日までの1カ月間限定だった。【画像】「事実に基づいて『火消し』させていただきます」週刊誌報道に対しては饒舌に意見を述べる公式アカウント試行期間の投稿には報道を論評する内容もするとアカウントは2日、発信を継続すると発表。名称を「内閣広報官（色々投稿試し中）」と変更した。内閣広報官は佐伯耕三氏であ