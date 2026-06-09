〈食べられるのは「臭い米と水のような味噌汁」だけ…朝ドラ『風、薫る』ヒロインのモデルが衝撃を受けた、遊郭の“残酷すぎる実態”〉から続くシマケン（佐野晶哉）か、虎太郎（小林虎之介）か--現在放送中の朝ドラ『風、薫る』では、主人公・りん（見上愛）を取り巻く男性たちに注目が集まっている。【写真】シマケンか、虎太郎か…朝ドラ『風、薫る』ヒロイン・りんの「恋のお相手候補」を見るでは、りんのモデルとなった大