貧しい家に生まれた女は、産声を上げた途端に殺されるか、生き延びたところで工場か遊郭へ売られる--それが明治の農村における女性の「普通の人生」だった。【写真】「想像を絶する暮らし」はどこまで描かれる？ 朝ドラ『風、薫る』今週の場面写真をまとめて見る朝ドラ『風、薫る』の主人公・一ノ瀬りんのモデルとなった大関和が生きた時代、女性たちはいかなる現実に直面していたのか。ドラマの原案となった評伝小説『明治の