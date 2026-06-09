攻撃の応酬を続けていたイランとイスラエルが、それぞれ攻撃を停止したと発表しました。ただ、双方とも攻撃を再開する可能性があると警告しています。イランの軍事当局は8日、イスラエルがレバノンへの攻撃を続けていることなどを理由に行っていたミサイル攻撃について、作戦を停止したと発表しました。ただ、レバノンへの攻撃が続く場合、「より厳しい措置」を取ると警告しています。一方、イスラエル軍はイラン西部や中部などを