〈女児は「間引き」され、生理を抑える「ボロ」すらない…朝ドラヒロインのモデルが目撃した明治の女性たちの「想像を絶する暮らし」〉から続く食事は多くて日に2度。臭い南京米と水のような味噌汁を与えられ、翌朝まで何も食べることができない--明治の遊郭で娼妓たちが置かれた環境は、想像を絶するものだった。【写真】「直美の母親かもしれない女郎」が登場…朝ドラ『風、薫る』今週の場面写真をまとめて見る朝ドラ『風、