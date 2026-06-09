フジテレビは29日、『新ドラマ人気番組対抗 クイズ！ドレミファドン 50周年！夏の祭典SP』（後7：00）を放送する。『クイズ！ドレミファドン！』は、世代を問わず家族みんなで楽しめる番組として、今年50周年という大きな節目を迎える、長年にわたり国民に愛され続ける音楽バラエティーだ。その記念すべき今回の50周年・夏の祭典では、フジテレビ系で放送中の人気番組から豪華出演者が一堂に会し、さまざまな音楽クイズに挑戦す