11日（日本時間12日）に開幕が迫ったサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は8日（同9日）、事前合宿地メキシコ・モンテレイからチャーター機で移動し、大会期間中のベースキャンプ地となる米テネシー州ナッシュビッルに入った。今後は14日（同15日）の1次リーグF組初戦オランダ戦（ダラス）に向けて最終調整する。日本代表は空港からバスで宿舎に到着。W杯代表メンバー26人にサポートプレーヤーのDF吉田麻也（ギャラクシー）も