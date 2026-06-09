〈エリート医師たちの求愛をことごとく退けた…朝ドラ『風、薫る』ヒロインのモデルが周囲を唖然とさせた「好みの男性のタイプ」〉から続くシマケン（佐野晶哉）か、虎太郎（小林虎之介）か--主人公・りん（見上愛）を取り巻く男性たちにも注目が集まっている朝ドラ『風、薫る』。りんのモデルとなった大関和にも、現実に求婚してきた“年下のボーイフレンド”がいた。【写真】実在した「年下のボーイフレンド」がモデルに？『風