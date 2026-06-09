漫画『ブルーロック』原作者・金城宗幸氏と日本サッカー界のレジェンド・中田英寿の対談が実現し、17日発売の『週刊少年マガジン』29号にて、対談インタビュー記事が掲載されることが発表された。中田が実は大の漫画好きということで、金城が漫画やサッカー、そして人生に込められた中田の熱き「エゴイズム」に迫っている。また、対談記事の内容も一部先行公開された。【画像】中田英寿と対談！『ブルーロック』作者が描いた特別