アップル（Apple）は、日本時間9日未明に開催された「WWDC26」の基調講演で、今秋リリース予定の「iOS 27」の新機能を紹介した。写真アプリでは、生成AI「Apple Intelligence」の進化した画像エンジンを活用した写真編集機能が利用できるようになる。 クリーンアップと拡張ツールは性能進化 たとえば、写真から不要な人物やオブジェクトを消去するクリーンアップツールは、機能が進化し