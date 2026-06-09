国際親善試合が8日に行われ、フランス代表と北アイルランド代表が対戦した。FIFAワールドカップ2026で優勝候補の一角に挙がるフランス。直近に行われたコートジボワール代表とのテストマッチを1−2で落としたなか、本大会前最後のテストマッチでは北アイルランドと対戦。ディディエ・デシャン監督はこの試合で現状のベストメンバーと思われるメンバーをスタメンで起用。キリアン・エンバペ、ミカエル・オリーズ、ウスマン・