国際親善試合が8日に行われ、オランダ代表とウズベキスタン代表が対戦した。FIFAワールドカップ2026では日本代表と同じグループFに属するオランダ。直近に行われたアルジェリア代表とのテストマッチを0−1で落としたなか、14日に行われる日本との初戦に向けた最後のテストマッチでは同じく本大会に出場するウズベキスタンとニューヨークの地で対戦した。本番想定のスタメンを明言していたロナルド・クーマン監督は［4−3−3