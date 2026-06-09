北中米ワールドカップで向けて調整している日本代表は現地６月７日、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプ最終日に、U-19日本代表と完全非公開のトレーニングマッチを戦った。35分×４本の形式で行なわれ、森保ジャパンは鈴木淳之介と塩貝健人のゴールで２−１と勝利を収めた。やや驚きだったのは、昨年10月のブラジル戦以降、５試合連続完封中だった日本代表がU-19代表相手に失点したことだ。森保一監督によれば、相手の