リールは8日、元フランス代表FWオリヴィエ・ジルーとの契約を1年延長したことを発表した。現在39歳のジルーは昨年7月にリールへフリートランスファーで加入。今シーズンは公式戦44試合に出場し、11ゴールを記録。リーグ・アン3位フィニッシュでチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したチームの前線を支えていた。現行契約は今季終了までとなり、現役引退の可能性や移籍も取り沙汰されていたが、リーグ・アン最終節後に契