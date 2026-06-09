ベースキャンプ地のナッシュビルから日本代表に合流するのが、メンター役の南野拓実だ。昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、W杯メンバー入りを果たせなかったが、選手とは違う立場で森保ジャパンを支える。オランダとの初戦（６月14日）まで約１週間に迫るなか、そんな彼に期待したい役割は何か。記者団の取材に応じた森保一監督は以下のように答えた。「拓実は１期目も２期目も中心選手として頑張ってきてくれて、チ