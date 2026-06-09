ヘルナンデスが6失点と一気に崩れた(C)Getty Imagesまさかの大量失点で3試合ぶりの黒星を喫した。ドジャースは現地時間6月7日、本拠地でエンゼルスと対戦し5-13で敗れ、カードスイープとはならなかった。このゲームでドジャースは救援投手が乱調、中盤から終盤にかけ失点を重ね敗れる結果に。今季、エンゼルス戦における初めての敗戦となった。【動画】これが圧倒的な支配力大谷翔平が続ける異次元の「防御率ゼロ点台投球」