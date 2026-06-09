多くのタレントを擁して「史上最強」の呼び声も高い日本。そんな精鋭軍団に警戒は強まっている(C)Getty Imagesスペイン、そしてドイツを破った4年前のカタール大会から、サムライブルーへの世界の見方は一変した。ドイツとスペインをともに2-1で破ったカタールでのワールドカップ（W杯）以降、日本代表の地力はグッと高まった。主力メンバーの大半が欧州トップリーグで実績を積み重ね、「史上最強」の呼び声も高いイレブンは、