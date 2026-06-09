西田の溌溂としたプレーはチームに活気を与えているが…(C)Getty Imagesホワイトソックスの西田陸浮は現地時間6月7日、敵地でのフィリーズ戦に「9番・右翼」でスタメン出場。2回の第1打席では、俊足を活かしショートへの内野安打で出塁を果した。6回に相手投手の交替に伴い代打を送られたため、この日は2打数1安打の内容だった。【動画】「めちゃくちゃ綺麗なお辞儀」と反響相次ぐ19号2ランの村上宗隆を出迎えた西田陸浮の「い