All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、福岡県在住37歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：りん年齢・性別：37歳・女性同居家族構成：本人、夫（37歳）、娘（12歳）居住地：福岡県住居形態：賃貸世帯年収：780万円現預金：200万円リスク資産：50万円夫400万円・妻380万円。共同管理で「毎月10万円貯蓄したい」夫婦の働き方は「フル