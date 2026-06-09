楽しい旅の途中で突然舞い込んできた、思いもよらぬ知らせ。【忘れられない…】切迫早産で入院中に知り合った友達は、私が無事出産したと看護師に聞き…慌てて自宅に戻る途中で、出会ったのは......。茨城県在住の60代女性mkさんの20代の頃の実体験。＜mkさんからのおたより＞まだ私が20代半ばの頃、友人との沖縄旅行を楽しんでいる途中、突然ホテルの館内放送で呼び出しを受けました。レセプションに行ってみると、近所のおばさん